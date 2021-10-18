Varis tedavisi ertelenirse ne olur?

Varis, en sık görülen damar hastalıklarından biridir. Varisler estetik bir sorun olarak görülmesine rağmen tedavi edilmediği takdirde beraberinde önemli sağlık sorunlarını da getirebilmektedir. Varisler genetik bir hastalık olarak ve yaşam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilirler.

Bacaklardaki varisler, kişileri başlangıçta sadece görsel olarak rahatsız eder. İlerleyen evrelerde hastalar varislerini önemsemez ve uzman doktora başvurmazlarsa varislerin giderek ciltten kabarık hale gelmesi sonucu ufak çarpmalar gibi travmalarda kolaylıkla kanaması ile acil servise başvurmak durumunda kalabilirler.

Peki varis tedavisi ertelenirse başka hangi sorunlarla karşılaşılabilir?

Gece, uykudan uyandıran bacak krampları nedeniyle uyku kalitesi bozulur. Kronik yorgunluk ve yaşam kalitesinde azalma olur.

Bacaklarda ağrı ve dolgunluk artar ve fiziksel aktivitede zorlanma nedeniyle kilo artışına neden olur.

Artan kilo ile bacaklar üzerinde özellikle varisler üzerindeki basıncı artırır ve ağrı, kramp ve şişlik şikayetleri daha da artar.

Genişleyen varisler ve azalan fiziksel aktivite damar içinde pıhtı oluşumuna neden olur.

Genişlemiş varisler içinde biriken kirli kanda toksik maddeler oluşur ve ciltte kaşıntı, kahverengi renk değişikliği ve ayak bileği iç kısmında varis ülseri dediğimiz yaraların açılmasına neden olur.

Unutmayın, varisi olan hastalar, ne kadar erken kalp-damar cerrahi uzmanlarına başvururlarsa tedavileri de o kadar kolay ve başarılı olur. Yaşam kaliteleri artar.

Tedavide uygulanacak yöntem hastaya ve hastalığın evresine göre seçilmelidir. Tedavi yöntemlerinin hepsinde ortak amaç; kapak yetmezliği olan yüzeysel damarların çıkarılması veya içinin kapatılması sağlanarak venöz göllenmenin ve yükün engellemesidir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Erken evre varis tedavisinde ve ameliyat riski olan yaşlı hastalarda varis çorabı hastalığın semptomlarını azaltır.

İleri evre varis tedavisinde uygulanabilecek seçenekler glue yöntemleridir. Kılcal varis tedavisinde ise skleroterapi, köpük skleroterapi, dermal lazer ve radyofrekanstır. Varis ülseri oluştuysa, içerden varisli damarın endovenöz yöntemler ile ya da ameliyat ile tedavisi yanı sıra ülser için cilt düzeyinde yara pansumanı yapılmalıdır.

