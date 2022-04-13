Varis tedavisi için gitti, ölüm haberi geldi! Doktor kendinin böyle savundu

İstanbul'da yaşanan olayda, varis tedavisi gören iş kadını Elçin Şekerci, tedavisini sürdüren Prof. Dr. Bora Farsak'a ait klinikte fenalaşarak hayatını kaybetti. Şekerci'nin ailesi, acı olay sonrası tazminat davası açarken, doktor ise davanın reddini istedi...

İstanbul'da 3 yıl önce iş kadını Elçin Şekerci (40), bacaklarındaki varis nedeniyle Prof. Dr. Bora Farsak'ın kliniğine gitti. Farsak, iş kadınına bir üniversitenin hastanesinde varis ameliyatı yaptı. Şekerci, operasyon sonrası kalan kılcal damarların estetik tedavisi için Prof. Farsak'ın kliniğine gitmeyi sürdürdü.

ÖLÜM HABERİ GELDİ

15 Mayıs 2019'da yine kliniğe giden kadının ölüm haberi geldi. Bülent Şekerci, eşinin vurulan iğneden dolayı rahatsızlandığını öne sürerek Farsak'tan şikayetçi oldu. Adli Tıp, Elçin Şekerci'nin ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğunu belirledi.

HAPİS VE TAZMİNAT DAVASI

Farsak hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akşam'da yer alan habere göre, Elçin Şekerci'nin ailesi İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne de başvurarak Farsak'a 20 bin liralık destekten yoksun kalma ve 770 bin liralık manevi tazminat talep etti.

"HATALI TEDAVİ DEVAM ETTİ"

Dilekçede, "Elçin Şekerci, her seans sonucu bir saat fenalaşmış, ancak hatalı tedavi yöntemine ısrarla devam edilmiştir. Şekerci'nin ölümü, özellikle küçük çocukları, eşi ve ailesini sarsmış, ruh sağlıklarını bozulmuştur" ifadelerine yer verildi.

"KUSURUM YOK"

Farsak bir kusurunun olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

