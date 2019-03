Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Aybanu Gökçen, “Varis tedavisi kişiye özel olmalı” dedi.

Op. Dr. Aybanu Gökçen, varisin toplardamar sisteminin yapısı açısından kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğini belirtti. İnsan bedeninin son derece özgün ve benzersiz bir yapıya sahip olduğunu belirten Op. Dr. Gökçen, “İnsan toplardamar sistemi sorunları, diğer hastalıklara göre biraz daha farklılık gösteren bir durum. Dolayısıyla toplardamar sistemi, yapısı açısından kişiden kişiye değişkenlik gösterir ve her kişide farklı bir yönde yayılarak farklı damar oluşumları, doku değişimleri ve farklı klinik bulgular ile karşımıza çıkar. Bu da doğal olarak mutlak surette kişiye özel tanı ve tedavi gerektirecektir” diye konuştu.

Dr. Aybanu Gökçen, kişiye özel varis tedavisinin dört ana süreçten oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Şikâyetlerin dinlenmesi, fizik muayene, damar haritası çıkarılması, tedavi ve takip. Birinci aşamada hastanın şikâyetleri detaylı olarak dinlenir, bunların gerçekten varisle ilgili olup olmadığı belirlenir. Örneğin bacak sorunları kimi hastada bel fıtığı, nörolojik ve ortopedik sorunlar nedeniyledir veya bu sorunlarla birlikte seyreder. Hastanın diyabet, hipertansiyon, kalp sorunları, tiroit hastalıkları, alerjileri, romatizmal hastalıklar, nörolojik, hatta psikiyatrik sorunlar gibi farkında olmadığı ancak henüz gün yüzüne çıkmamış birlikte yaşadığı birçok diğer hastalığı olabilir. Ayrıca varis bir hastalık değildir, venöz hipertansiyonun (toplardamar yüksek tansiyonunun) en sık görülen bulgusudur. Bu yaklaşım tedavi planlamasının temelini oluşturur. Sadece varisi değil, altta yatan ve yüksek tansiyon yaratan nedeni de bulup ortadan kaldırmak gerekmektedir."

İkinci aşamanın hastanın “damar haritası”nın çıkartılması süreci olduğunu belirten Dr. Gökçen, "Varisi oluşturan nedenler kimi zaman kapaklardaki yetmezlik, kimi zaman tıkanıklık, kimi zaman bası gibi çeşitlenebilir. İşte tüm bu bilinmezleri açıklığa kavuşturmak için ’doppler ultrasonografi’ devreye girer. Doppler ultrasonografi olmazsa olmaz bir ’altın standart’tır. Her kişinin damar yapısı kendine özgüdür ve detaylı ultrasonografik değerlendirme ile kişiye özgü damar haritası ortaya çıkartılır. Kişiye özgü damar haritası, kişiye özgü tedavinin yol haritasıdır. Sonraki aşama, tedavi planlamasıdır. İlk iki aşamada elde edilen bilgiler ve bulgular doğru ve yeterince detaylı ise zaten tedavi seçeneklerini kendiliğinden ortaya koyacaktır. Ben tüm hastalarıma aynı şeyi söylüyorum, en iyi tedavi değil, en uygun tedavi vardır. En etkili tedavi kişiye özel varis tedavisidir. Kimi zaman aynı hastada birden fazla tedavi seçeneği uygulanması gerekebilir. Bu seçenekler aynı seansta ve ardışık olarak da uygulanabilir. Kişiye özel varis tedavisi, varisin tekrar etme riskini çok azaltacak, hatta büyük olasılıkla tamamen ortadan kaldıracaktır. Kişiye özel varis tedavisinde son aşamamız hastanın takibidir. Yine hastanın ve hastalığın durumuna göre kişiye özel takip aralıkları belirlenir. Basit bir varis tek bir tedavi seansından sonra takip gerektirmezken, yeni pıhtı problemi yaşamış bir hasta yakın takip, eski bir derin ven trombozu (derin toplardamarlarda pıhtı) hastası ise her yıl düzenli takip gerektirecektir” dedi.

“Hastalık yoktur, hasta vardır. Varis, kişiye özel tanı, kişiye özel tedavi ve kişiye özel takip gerektirir" diyen Dr. Gökçen, “İşte bu nedenle varis sorunları olanlar doktorundan mutlaka kendilerine özel bir tedavi planlaması yapmasını istemelidir” dedi.