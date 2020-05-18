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Varis tedavisinde sıcaklar artmadan harekete geçin

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.05.2020 17:13 | Son Güncelleme

Varis tedavisinde konforlu bir iyileşme süreci için bunaltıcı sıcaklar gelmeden harekete geçmek gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Cem Arıtürk, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Varis tedavisinde sıcaklar artmadan harekete geçin

Aşamalı olarak yeni normal dediğimiz düzene geçmeye başladığımız bugünlerde, var olan diğer hastalıklarımızın tedavisini de aksatmamamız gerekiyor. Özellikle hava sıcaklıklarının artması toplardamar hastalıklarını olumsuz etkileyebiliyor. En sık görülen toplardamar hastalıklarından varis, tedavisi havanın çok ısınmadığı dönemlerde yapılması gereken hastalıklar arasında yer alıyor.

Bacaklarda yarattığı görüntü ile estetik kaygılara da sebep olan varis hastalığı, özellikle kadın hastaların psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, yaz tatili dönemine mutlu girmek isteyen kadınların varis tedavisini yaz gelemeden yaptırmaları gerektiğine vurgu yapıyor.

Varis tedavisinin ihmal edilmemesi ve aşırı sıcaklar gelmeden önce yapılması gerektiğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Toplardamarlar yapıları itibarı ile genişleyip daralma potansiyeline sahip olan damarlardır. Genetik ve ailesel faktörler çok önemli olmakla birlikte sıcaklık değişimi varisi tetikleyen faktörlerden biridir. Varis hastalarında, özellikle yaz aylarında, sabah ve akşam bacak çapları arasında gözle görülür bir fark ortaya çıkar. Yine bu hastalarda yaz aylarında şikayetler gün sonunda daha da belirginleşir. Dolayısıyla, tedaviyi havalar çok ısınmadan yapmak gerekir. Çünkü hastalar varis tedavisinde önemli bir role sahip olan varis çorabını, yaz aylarında daha fazla ihmal ettikleri için (sıcaktan dolayı giyememe, bunalma, şort-etek gibi kıyafetlerle kullanamama, denize veya havuza girerken, plajda veya kumsalda giyememe vs. nedenlerle) iyileşme süresi uzar. Bunların haricinde güneş ışınlarının direkt etkisi ile damar ve damar etrafındaki destek dokularda bulunan kollajen ve elastin yapısında bozulmalar meydana gelir. Bu bozulma da kılcal varis oluşumunu kolaylaştırır ve hızlandırır.” dedi.

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