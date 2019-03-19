Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Batık liman şehri Thonis-Heracleion bölgesinde bulunan tekne, keşfedilen ilk büyük ölçekli Antik Mısır ticaret gemilerinden biri olarak kayda geçti.

Milattan önce 5. yüzyılda Mısır’ı ziyaret eden Yunan tarihçi Herodot’un Historia eserinde bahsettiği, fakat bugüne dek varlığı ispatlanamayan kargo teknesi, tam 2469 yıl sonra Nil Nehri’nde bulundu. Varlığı üzerine şimdiye dek herhangi bir arkeolojik delil bulunmayan tekne yüzlerce yıldır akademisyenlerin tartışma konusu olurken, İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Nil’de bulunan bir batık, bu konudaki ilk delil olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Batık liman şehri Thonis-Heracleion bölgesinde bulunan ve 'çok iyi bir şekilde korunmuş' olan bir batık, Yunan tarihçi Herodot’un ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmanın bulgularını yayımlayan Oxford Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Merkezi’nin yöneticisi Dr. Damian Robinson, bulunan batıkla ilgili olarak, “Söz konusu batığı bulana dek Herodot’un ne kadar haklı olduğunu fark etmemiştik. Gördüğümüz şey, tam olarak Herodot’un tarif ettiği şeydi.” diye konuştu.

Herodot, milattan önce 450 yılında bir kargo teknesinin (baris) inşasına tanık olmuştu. İnşa sürecini “tahtaların yaklaşık 100 cm boyunda kesilip tuğla gibi dizilmesi” ile anlatan Herodot, şu notları almıştı: “Güçlü ve uzun tahta parçalarının üzerine yaklaşık 100 santimetrelik kalaslar yerleştiriyorlar. Bu şekilde inşa ettikleri gemilerinin kirişlerini bunların üzerine geriyorlar. Dikiş yerlerini papirüs ağacıyla tıkıyorlar. Gemi omurgasından geçen bir dümen bulunuyor. Gemi direği akasya ağacından, yelkenler ise papirüsten…”

Eski akademisyenlerin herhangi bir arkeolojik delil bulunmadan gerçekleştirdikleri tercümelerde bazı hatalar yaptıklarını anlatan Oxford Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Merkezi Yöneticisi Dr. Damian Robinson, “Bu da o muammalı parçalardan biridir.” dedi. Gemi 17 ismi verilen batık üzerine yapılan kazı çalışmalarında, tıpkı Herodot’un daha küçük bir boyutunu tanımladığı tekne gibi, büyük bir hilal şeklindeki tekne gövdesi ve daha önce belgelenmemiş bir inşa yapısı ile karşılaşıldı.