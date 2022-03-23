“Varlığımız Tehdit Edilirse Nükleer Silah Kullanabiliriz”

Peskov, Amerikan CNN haber kanalına verdiği röportajda, “Putin’in nükleer silah kullanmayacağından emin olup olmadığı” sorusuna “Bizim iç güvenlik kavramımız var ve bu kamuya açık. Nükleer silahların kullanım gerekçelerini buradan okuyabilirsiniz. Dolayısıyla, ülkemizin varlığına yönelik bir tehdit olursa, bu konsept bağlamında kullanılabilir” yanıtını verdi.

ABD’DEN TEPKİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'se, Peskov’un sözlerine tepki göstererek Moskova’dan gelen açıklamaların “tehlikeli” olduğunu söyledi.

"Bu, nükleer bir gücün yapması gerektiği gibi sorumlu bir davranış değil" diyen Kirby, Pentagon'un şu ana kadar stratejik duruşlarını değiştirmelerini gereken bir değişiklik tespit etmediğini ve durumu her gün yakından takip ettiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer gücünü geçen ay, Ukrayna işgali başladıktan sonra alarm durumuna getirmişti.

