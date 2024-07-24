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  4. Varlığından kimsenin haberi bile yoktu! Kaletepe Yazıtı 2100 yıllık ortaklığı belgeledi... 8 kişi detayı dikkat çekti

Varlığından kimsenin haberi bile yoktu! Kaletepe Yazıtı 2100 yıllık ortaklığı belgeledi... 8 kişi detayı dikkat çekti

24.07.2024 14:00
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'da bulunan 'Kaletepe Yazıtı' heyecan yarattı. Daha önce hiçbir bilimsel yayına dahi konu olmayan yazıt ile birlikte Bozburun'un aktif bir ticaret merkezi olduğu kanıtlanırken, 2100 yıllık ortaklık da ortaya çıkmış oldu. Söz konusu yazıtta Anadolu coğrafyasının farklı kentlerinden gelen 8 kişinin henüz belirlenemeyen bir amaca yönelik yaptığı finansal katkılar yer alıyor.

Varlığından kimsenin haberi bile yoktu! Kaletepe Yazıtı 2100 yıllık ortaklığı belgeledi... 8 kişi detayı dikkat çekti

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'da yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucu Kaletepe Yazıtı keşfedildi. Bu yazıt 2100 yıllık ortaklığın da belgesi niteliğini taşıyor. Helenistik dönemde Bozburun'un aktif bir ticaret merkezi olduğunu kanıtlayan 'Kaletepe Yazıtı' ile aynı zamanda 2100 yıllık ortaklık da ortaya çıktı.

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8 KİŞİNİN ORTAKLIĞI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Başkanı Dr. Volkan Demirciler tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce bilimsel yayına konu olmayan yazıt, Bozburun Mahallesi'nin Tepebaşı mevkisi sınırlarında ortaya çıkarıldı.

Kaletepe sırtlarındaki titiz araştırmalar sonucunda bilim ve kültür dünyasına kazandırılan yazıtta, Anadolu coğrafyasının farklı kentlerinden gelen 8 kişinin henüz belirlenemeyen bir amaca yönelik yaptığı finansal katkılar yer alıyor.

GFDG

Antik dönemde "Karya Khersonesosu" veya "Rodos Peraiası" olarak bilinen Bozburun Yarımadası'nda bulunan yazıtlar, bölgenin politik ve sosyoekonomik koşulları dahil bilinmeyen birçok yönü hakkında bilgi veren nadir buluntular kategorisinde değerlendiriliyor.

KALETEPE YAZITI İLE TİCARET MERKEZİ OLDUĞU KANITLANDI

Volkan Demirciler ve ekibi, 2021'den itibaren Bozburun Yarımadası'nın genelinde yürüttükleri arkeolojik yüzey araştırmaları kapsamında, bölgenin arkeolojik envanterini çıkarmanın yanı sıra yerleşim modellerini, antik tarım teraslarını, hidrolojik potansiyelini ve yerleşim-tarım ilişkisi sunan tüm arkeolojik veriyi titizlikle inceliyor, yeni sitlerin izini sürüyor ve bunları belgeliyor.

Bozburun Yarımadası'nın, en az 2 bin 300 yıl önce köylerin bir araya gelerek şehir ölçeğinde örgütlenmesinden oluşan bir bölge olduğu belirtiliyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Marmaris
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