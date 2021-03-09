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Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Selim Arda Ermut atandı

09.03.2021 02:29 | Son Güncelleme:
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Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Selim Arda Ermut atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’te yayımlanan atama kararına göre Türkiye Varlım Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlüğü’ne Salim Arda Ermut getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.

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Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyordu.

SELİM ARDA ERMUT KİMDİR?

Selim Arda Ermut, 1980 Karaman doğumludur. Ermut, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ermut, 2005 – 2006 yılları arasında da Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri olarak görev aldı.

Selim Arda Ermut, TYDTA’da çalışmalarını sürdürdüğü 8 yılı aşkın süre içerisinde; Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden Sorumlu Proje Direktörlüğü, Hindistan’dan Sorumlu Proje Direktörlüğü ve TYDTA Başkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Başbakanlık Yatırım Ajansı – TYDTA) Başkanlığı görevine getirildi.

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