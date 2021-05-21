Varlıklı ülkelerden "korona yardımı" yarışı

Brüksel bu yıl içinde 100 milyon doz aşı bağışı vadederken, Çin üç milyar dolar yardım edecek. Ankara ve Berlin de aşı bağışlayacaklarını açıkladı.Korona salgını dünyada can almaya devam ederken, gelişmiş ülkeler ve küresel güçler pandeminin etkisinin kırılmadığı ülkelere yardımda adeta birbirleriyle yarışa koyuldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cuma günü G20 dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'nde, AB'nin bu yıl sonuna kadar ihtiyaç sahibi ülkelere 100 milyon doz aşı bağışlamayı planladığını söyledi. AB ülkeleri daha önce aldıkları başka bir kararla da yıl sonuna kadar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için en az 100 milyon doz korona aşısı sağlamayı planlamıştı.

Korona döneminde de ekonomik büyümesini sürdüren Çin'den de pandemi nedeniyle zorda olan ülkelere maddi yardım vaadi geldi.

Zirveye video konferans yöntemiyle katılan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, önümüzdeki üç yıl içinde korona pandemisinden olumsuz etkilenen az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin yeniden toparlanmalarına katkı sağlamak amacıyla üç milyar dolar daha maddi destek verecekerini ilan etti.