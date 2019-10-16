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Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Gösterime girdiği ikinci haftasında 1 milyon seyirciyi sinema salonuna çeken ve en çok izlenen yerli animasyon film sıralamasında birinci sırada yer alan Kral Şakir-Korsanlar Diyarı’nın tasarımcısı Varol Yaşaroğlu, filmin kazandığı başarının sırlarını Cinetalks etkinliğinde gençlerle paylaştı.Mecidiyeköy Cinetech Torun Center’da gerçekleşen Cinetalks organizasyonunda öğrencilerle birlikte Kral Şakir - Korsanlar Diyarı filmini izleyen Varol Yaşaroğlu, gösterimin ardından düzenlenen oturumda izleyicilerin sorularını yanıtladı.Moderatörlüğünü ünlü sunucu Ceren Akdağ’ın üstlendiği ve Fenerbahçe Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Varol Yaşaroğlu, gençlik hayali olan Kral Şakir karakterinin ortaya çıkış hikayesini ve Türkiye sınırlarını aşan başarısının sırlarını gençlere anlattı.“Kral Şakir bizden biri”Serinin ikinci filmi olan Kral Şakir Korsanlar Diyarı’nda bir aslan ailesinin gözünden, hayvanların yaşadığı modern şehir hayatındaki komik ve macera dolu hikayeler anlatılıyor.

Gösterime girdiği ikinci haftasında 1 milyon seyirciyi sinema salonuna çeken ve en çok izlenen yerli animasyon film sıralamasında birinci sırada yer alan Kral Şakir-Korsanlar Diyarı’nın tasarımcısı Varol Yaşaroğlu, filmin kazandığı başarının sırlarını Cinetalks etkinliğinde gençlerle paylaştı.
Mecidiyeköy Cinetech Torun Center’da gerçekleşen Cinetalks organizasyonunda öğrencilerle birlikte Kral Şakir - Korsanlar Diyarı filmini izleyen Varol Yaşaroğlu, gösterimin ardından düzenlenen oturumda izleyicilerin sorularını yanıtladı.
Moderatörlüğünü ünlü sunucu Ceren Akdağ’ın üstlendiği ve Fenerbahçe Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Varol Yaşaroğlu, gençlik hayali olan Kral Şakir karakterinin ortaya çıkış hikayesini ve Türkiye sınırlarını aşan başarısının sırlarını gençlere anlattı.

“Kral Şakir bizden biri”
Serinin ikinci filmi olan Kral Şakir Korsanlar Diyarı’nda bir aslan ailesinin gözünden, hayvanların yaşadığı modern şehir hayatındaki komik ve macera dolu hikayeler anlatılıyor. Varol Yaşaroğlu, “Şakir, Canan, Remzi, Kadriye ve Adana dürümü çok seven bir karakter olan Fil Necati, Türk aile yapısını eğlenceli bir dille aktardığı için çok sevildi" dedi.

“Hayallerimin peşinden koşmayı bırakmadım”
Çocukluk hayali olan Kral Şakir’i hayata geçirmenin ve projenin beyaz perdeye aktarılmasından sonra bu kadar çok sevilmesinin mutluluğunu yaşayan Varol Yaşaroğlu, gençlere seslenerek, “İnandığınız işin peşini bırakmayın. Kapılar birçok kez benim de yüzüme kapandı ancak pes etmedim ve sonunda istediğim hedefe ulaştım” ifadelerinde bulundu.

"Kral Şakir 3 geliyor"
Söyleşi kapsamında Varol Yaşaroğlu, sinema filmleri, kitapları, çizgi filmleri ve lisanslı ürünleriyle bir fenomene dönüşen Kral Şakir’in gördüğü ilgi sebebiyle 3. filminin senaryosunun da yazımına başlandığını hayranlarına müjdeledi.
Mecidiyeköy Cinetech Torun Center ev sahipliğinde gerçekleşen sohbet etkinliği ardından Varol Yaşaroğlu katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı

Varol Yaşaroğlu Cinetalks’ta Kral Şakir’i anlattı
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