Varol Yaşaroğlu: Kral Şakir Türk halkını anlatıyor

Büyükten küçüğe herkesin sevdiği Kral Şakir’in Türk halkını anlattığını ve bu yüzden izleyicilerin bağ kurduğunu söyleyen usta çizer, “ Evrensel ölçüde de kabul görüp beğenilen, özenle seçilmiş renkleri, güçlü stilizasyon ve grafikleri ile son derece özenli ve sevimli karakter tasarımları; Kral Şakir karakterlerinin en büyük beğenilme nedenlerinden birisi. Bu yüzden, yılların deneyimiyle sade çizgilere indirgenmiş karakterleri; çocuklar durmadan, sevgiyle çizerek bizimle paylaşıyorlar “ dedi.

20 saniye el yıkama videosu ile Pandemi sürecinde çocukların bilinçlendirilmesine katkı sağlayan Kral Şakir filmi hakkında ise şunları söyledi : “ Birinci videoda çocukların 20 saniye boyunca ellerini yıkamalarını teşvik etmek için Kral Şakir karakterleri ile “20 saniye” animasyon müzik klibini yayınladık. Birçok anne babadan “Çocuğumuz bu klibin gücüyle ellerini yıkama alışkanlığını geliştirdi. Çok teşekkür ederiz” mesajları aldık. İkinci videoda da yine Kral Şakir karakterleri ile pandemiden nasıl korunacağımıza dair bilgilerin yer aldığı bir animasyon yaptık. Bu videolar, tüm çalışmalarımızda olduğu gibi güçlü bir mizaha sahipler. Çocuklar gülerek, eğlenerek verilen mesajları çok daha kolay içselleştirebiliyorlar” İlerleyen süreçte çocuklar için yeni çalışmalarının olacağını duyuran Varol Yaşaroğlu, dijital alanda sürprizlere hazırlıklı olmalarını duyurdu.



