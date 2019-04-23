Varto Atatürk ortaokulu öğrencileri bluetooth kontrollü araç yaptı

Varto Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, bluetooth kontrollü robotik kodlama ile bir araç yaptı.

Varto Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Rümeysa Can, İrem Tunç, Ömer Talha Yıldız, Dilara Yangın, Anıl Gencay, Barış Doğan, Mustafa Beşir Terzi, Ahmet Demir, Dera Vural, Ufuk Akçelik ve Enes Karataş, Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bilgisayar odasında yaptıkları 3 aylık çalışma sonucunda bluetooth kontrollü robotik kodlama ile araç yaptı. Öğrenciler yaptıkları aracı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile paylaştı. İnternet üzerinden sipariş verdikleri malzemeleri kullanarak müthiş bir araç meydana getirdiklerini ifade eden öğrenciler, mutluluklarını hem öğretmenleri hem de ilçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile paylaştı.

Van’da yapılacak olan inovasyon ve kariyer fuarında araçlarını sergileyeceklerini söyleyen öğretmen Cihat Tunç, ”4 vatlık bir motorumuz var. Motor sürümü ve kontrolümüz var. Yan tarafında pilimiz var. Buradan enerji alıp adinyum ve bluetooth kontrolüne veriyoruz. Gerekli çalışmalarımızı ve yazılımlarımızı yüklüyoruz. Enerjimizi alıp sürücümüze bağladıktan sonra çalışmalarımızı başarıyoruz. Gelişen dünyamızda artık robotların önemli olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizle böyle bir çalışma yapma gereksinimi gördük” dedi.

Öğrenciler adına bilgi veren Rümeysa Can ise, ”Bluetooth kontrollü bir araç yapmayı tasarladık. Arkadaşlarımıza bunu yaklaşık olarak 3 ay içinde Halk Eğitim Merkezi bilgisayar odasında yaptığımız çalışma ile ortaya çıkardık. Bundan sonra yarışmalara katılmak istiyoruz” dedi.



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