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Varto'da 3.3 şiddetinde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 03:01 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Varto'da 3.3 şiddetinde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, saat 20.56 'da merkez üssü Varto’nun Çayçatı köyü olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

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muş Varto deprem

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