HABER

Varto’da domuz sürüsü görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesi sınırları içerisinde sürüler halinde ilerleyen domuz sürüsünü gören vatandaşlar, araçlarından inerek cep telefonu ile görüntülerini çektiler.

Muş'un Varto karayolunda yaklaşık 20 kadar domuz sürüsünü yolda gören sürücüler hem şaşkınlıklarını gizleyemediler, hem de sürüyü cep telefonu ile görüntülediler.

Domuz sürüsü yol kenarından ilerlerken, araçların korna seslerini duyunca tek sıra halinde kaçarak gözden kayboldu. Sürekli bu yolu kullanan sürücüler, ilk kez böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi. (İHA)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Doğum günü sürprizi felakete dönüştü!Doğum günü sürprizi felakete dönüştü!
Üstünde durduğu köprüyü yıktıÜstünde durduğu köprüyü yıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş Varto domuz sürüsü

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğum günü sürprizi felakete dönüştü!

Doğum günü sürprizi felakete dönüştü!

Üstünde durduğu köprüyü yıktı

Üstünde durduğu köprüyü yıktı

Arı kovanlarıyla yaptığı dans hayatının sonu oldu!

Arı kovanlarıyla yaptığı dans hayatının sonu oldu!

Ölen eşinin acısına dayanamayan kuş, başucunda öldü

Ölen eşinin acısına dayanamayan kuş, başucunda öldü

Limon sıkacağı tanıtarak insanları hipnoz eden işportacı

Limon sıkacağı tanıtarak insanları hipnoz eden işportacı

Kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi... Kaza anları kamerada

Kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi... Kaza anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.