Varto’da domuz sürüsü görüntülendi

Muş'un Varto karayolunda yaklaşık 20 kadar domuz sürüsünü yolda gören sürücüler hem şaşkınlıklarını gizleyemediler, hem de sürüyü cep telefonu ile görüntülediler.

Domuz sürüsü yol kenarından ilerlerken, araçların korna seslerini duyunca tek sıra halinde kaçarak gözden kayboldu. Sürekli bu yolu kullanan sürücüler, ilk kez böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi. (İHA)

