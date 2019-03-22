HABER

Varto da 'fosil' bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:27 | Son Güncelleme

MUŞ’un Varto ilçesinde, 11 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu.

Varto da 'fosil' bulundu

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde, 11 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu. Uzmanlar, bölgede yaptıkları inceleme sonrası örnek aldı.
Varto ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Yedikavak köyü mezrasındaki kayalıklar arasında karların erimesi sonrası fosiller ortaya çıktı. Midye kabuklarının da bulunduğu bölgedeki fosilleri gören çevredekiler durumu Muş Alparslan Üniversitesi’ne bildirdi. Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden bölgeye giden uzmanlar, alanda inceleme yaptı.
Bölgedeki fosillerin Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan alanda yer alan Acısu Gölü'ne ait olduğunu belirleyen uzmanlar, olay yerinden örnekler aldı. Yapılan ilk incelemede fosillerin 11 milyon yıllık olduğunu belirledi.
Yedikavak köyü eski muhtarı Hayri Fırat, fosillerin bulunmasından sonra gözlerin köylerine çevrildiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Varto da 'fosil' bulunduVarto da 'fosil' bulunduVarto da 'fosil' bulunduVarto da 'fosil' bulundu

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
GÜNCELLEME - Kütahya'da çayda erkek cesedi bulunduGÜNCELLEME - Kütahya'da çayda erkek cesedi bulundu
Aselsan'ın 65 milyon dolarlık Konya silah sistemleri fabrikasının temeli atıldıAselsan'ın 65 milyon dolarlık Konya silah sistemleri fabrikasının temeli atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Dolarda hareketli saatler!

Dolarda hareketli saatler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.