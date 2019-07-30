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Varto'da HDP'li belediyeye işten çıkarma tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 22:45 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde HDP’li belediye başkanı tarafından işten çıkarılan 16 kişi adına açıklama yapan Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Kalır, "Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır" dedi.

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde HDP’li belediye başkanı tarafından işten çıkarılan 16 kişi adına açıklama yapan Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Kalır, "Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır" dedi.

31 Mart seçimlerinde HDP'nin kazandığı Varto'da 16 kişinin iş akdi feshedildi. Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası hizmet binası önünde düzenlenen basın toplantında işten çıkarmalar kınandı. Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde de 36 kişinin işten çıkarıldığını belirten Şube Başkanı Yaşar Kalır, "Muş, Bitlis ilçe ve belde belediye başkanları maalesef CHP’nin izinden gitmeyi kendilerine görev edinmiştir. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır. Çalışan emekçileri önce çöpe sonra eve göndermişlerdir. Keyfi uygulamalarla insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Sebepsiz işten çıkarmaları kınıyoruz. Emekçilere yönelik keyfi tutum ve uygulamalar Muş ve Bitlis’te kamuoyunu rahatsız etmektedir. Sayın başkanlarımıza soruyoruz işten atılmalarının sebebi nedir? Haramsız çalışmak mı? Hilesiz çalışmak mı? Nedir? Sebepsiz işten atmak neye kime fayda sağlar?" diye konuştu.

Varto Belediyesi'nde işten çıkarılan personellerden Gökmen Bingöl ise, haksız yere işten çıkarıldıklarını ifade ederek, "Bizi haksız yere işten attılar. Beni alıp çöp işine verdiler. Ekmeğime ihanet etmedim, ekmeğime saygı duydum. Hak-İş Sendikası'na üye olmanın suç olduğunu bilmiyordum, devletçi olmanın suç olduğunu bilmiyordum. Beni işten attıkları için onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Şu anda çocuklarımız perişan bir durumda" dedi.

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