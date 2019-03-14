Varto'da, kıl çadırda halaylı Tıp Bayramı kutlaması

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ'un Varto ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı, kıl çadırda halaylarla kutlandı. Devlet hastanesinin başhekimliğini yapan uzman Dr. Yusuf Demir ve kadın doğum uzmanı Emrullah Akay için kutlamada veda töreni düzenlendi. Pasta kesilen törende, duygusal anlar yaşandı.

Varto'daki kıl çadırda düzenlenen Tıp Bayramı kutlaması ile veda törenine; Kaymakam Erkan Kaçmaz, İl Sağlık Müdürü Serdar Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahattin Bazak, Destek ve Mali Hizmetler Başkanı Osman Avcı, Varto Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Yıldız, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Tıp Bayramı için hazırlanan pastayı doktorlarla birlikte kesen Kaymakam Kaçmaz, özel sektöre geçeceği için istifa eden Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yusuf Demir ile İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne tayini çıkan kadın doğum uzmanı Dr. Emrullah Akay'a hizmetleri için teşekkür etti. Varto'dan ayrılan doktorları uğurladıklarını dile getiren Kaçmaz, "Ben ilçem adına ilçemizde vermiş oldukları emekten, hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gittikleri yerde bu emek ve gayreti gösterecekler. Önemli olan geride hoş bir seda bırakmak. Biz onlardan razıyız. İnşallah onlar da Varto'dan razı kalmışlardır" dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Türkoğlu da doktorlara yeni görevlerinde başarı diledi.

Başhekim Demir ise "Bu 2 yıl içinde amirlerim, mesai arkadaşlarım çalışma ortamından çok bir aile olduk. Güzel anılarımız oldu, acı anılarımız oldu; ama hep ben burayı güzel hatırlayacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum" diye konuştu.

Varto Kaymakamı Kaçmaz ile İl Sağlık Müdürü Türkoğlu tarafından tayini çıkan doktorlara teşekkür belgesi verildi. Etkinlik, müzik eşliğinde oynanan halaylarla sona erdi.