HABER

Varto'da, kıl çadırda halaylı Tıp Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı, kıl çadırda halaylarla kutlandı.

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ'un Varto ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı, kıl çadırda halaylarla kutlandı. Devlet hastanesinin başhekimliğini yapan uzman Dr. Yusuf Demir ve kadın doğum uzmanı Emrullah Akay için kutlamada veda töreni düzenlendi. Pasta kesilen törende, duygusal anlar yaşandı. Varto'daki kıl çadırda düzenlenen Tıp Bayramı kutlaması ile veda törenine; Kaymakam Erkan Kaçmaz, İl Sağlık Müdürü Serdar Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahattin Bazak, Destek ve Mali Hizmetler Başkanı Osman Avcı, Varto Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Yıldız, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Tıp Bayramı için hazırlanan pastayı doktorlarla birlikte kesen Kaymakam Kaçmaz, özel sektöre geçeceği için istifa eden Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yusuf Demir ile İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne tayini çıkan kadın doğum uzmanı Dr. Emrullah Akay'a hizmetleri için teşekkür etti. Varto'dan ayrılan doktorları uğurladıklarını dile getiren Kaçmaz, "Ben ilçem adına ilçemizde vermiş oldukları emekten, hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gittikleri yerde bu emek ve gayreti gösterecekler. Önemli olan geride hoş bir seda bırakmak. Biz onlardan razıyız. İnşallah onlar da Varto'dan razı kalmışlardır" dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Türkoğlu da doktorlara yeni görevlerinde başarı diledi. Başhekim Demir ise "Bu 2 yıl içinde amirlerim, mesai arkadaşlarım çalışma ortamından çok bir aile olduk. Güzel anılarımız oldu, acı anılarımız oldu; ama hep ben burayı güzel hatırlayacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum" diye konuştu. Varto Kaymakamı Kaçmaz ile İl Sağlık Müdürü Türkoğlu tarafından tayini çıkan doktorlara teşekkür belgesi verildi. Etkinlik, müzik eşliğinde oynanan halaylarla sona erdi.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar
Çöpün önündeki tabut herkesi korkuttuÇöpün önündeki tabut herkesi korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Bakın hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Business Class'da 'Coco' şoku: Kebap yemeye geldik

Business Class'da 'Coco' şoku: Kebap yemeye geldik

360 yıllık kalede sona gelindi

360 yıllık kalede sona gelindi

14 Mart Tıp Bayramı'nın bilinmeyen kahramanlık hikayesi

14 Mart Tıp Bayramı'nın bilinmeyen kahramanlık hikayesi

Gerçek polis gelince ortaya çıktı! Meğer sürücü...

Uber sürücüsü şoke etti! Gerçek polis gelince ortaya çıktı

İstanbul'da operasyon! Polisten eş zamanlı baskın

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.