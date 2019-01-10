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Varto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:19 | Son Güncelleme

MUŞ’un Varto ilçesinde köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın talimatıyla, tedavi edildikten sonra tekrar doğal yaşama bırakıldı.

Varto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın talimatıyla, tedavi edildikten sonra tekrar doğal yaşama bırakıldı.
Varto'nun Yukarı Alagöz köyünde, vatandaşlar yiyecek bulmak için köye kadar inen kurdu yakaladı. Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, bitkin haldeki kurdun köylülerin elinden alınarak doğaya yeniden bırakılması için Zabıta Amirliği ve veteriner hekimden gereğini yapmalarını istedi. Köye giden ekip köylülerin yakaladığı bir pikaba koyarak ilçe merkezine getirdi. İplerle sıkıca bağlanan kurt, yapılan tedavisinin ardından ilçe dışına götürülerek doğal yaşama bırakıldı.
Zabıta memuru Orhan Çelik, Kaymakam Kaçmaz'ın talimatıyla harekete geçtiklerini söyledi. Köye gittiklerinde bağlanan kurdu alarak ilçe merkezine getirip tedavisini yaptırdıklarını belirten Çelik, "Kurdu ilçe dışına çıkardık. Tedbir amaçlı bayılttık. Daha sonra bağlı olan ayak ve ağzını açarak serbest bıraktık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Varto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdıVarto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdıVarto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdıVarto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdı

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