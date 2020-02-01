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Vartolu esnaf 2 metrelik kardan adam yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:33 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde köy yollarının kardan kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaptı, kartopu oynadı.

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde köy yollarının kardan kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaptı, kartopu oynadı.
Varto'da, iki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerin yolları ulaşıma kapandı. Köy yollarının kapanması, ilçe merkezindeki esnafı olumsuz etkiledi. Köylüler hafta sonu alışveriş için gelemeyince, Muş Caddesi üzerindeki Aşağı Çarşı esnafı, kardan adam yaparak zaman geçirmeye çalıştı. Kürek kullanarak kardan adam yapan esnaf, cep telefonları ile de fotoğrafını çekti.
Esnaf Sedat Aker, kar yağışının en çok esnafı etkilediğini belirterek, "Kar yağdığında köylü ilçe merkezine gelmiyor. Köylü vatandaş gelmeyince biz esnaf da iş yapamıyoruz. Siftahımız dahi yok. Bizler de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz" dedi.
Belediyenin ilçe merkezinde temizlediği kar yığınlarını gören çocuklar ise kayarak ve takla atarak eğlenmeye çalıştı.

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