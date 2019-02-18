Vaşak, avladığı tilkiyi yerken görüntülendi

Ferit DEMİR/ HOZAT (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, İn köyü yakınlarında Özer Ataş tarafından avladığı tilkiyi yediği sırada görüntülendi.

Bütün dünyada nesilleri tükenme ile karşı karşıya olan ve birinci derecede koruma altında alınan vaşak, İn köyünde avladığı tilkiyi yerken görüntülendi. Tunceli'de zaman zaman görülen vaşak, ilk kez bu kadar yakından görüntülendi. Koruma altındaki hayvanı görüntülemeyi başaran Özer Ataş, şunları söyledi:

"Vaşak, yaşadığımız İn köyü civarında vardı. Köylüler birçok kez görmüştü. Daha önce ben de görmüştüm ama uzak mesafe olduğu için çekememiştim. Köy dışında dolaşırken birden vaşağı fark ettim ve hemen görüntüledim. Yakınına kadar gittim ve avladığı bir tilkiyi yiyordu. Ben yakına gidince kaçtı ve uzaklaştı. Yediği hayvana baktım tilkiydi. Sonra bölgeden uzaklaştım ve uzaktan gözlemledim bir süre. Ben uzaklaşınca tekrar avın başına gelerek yemeye devam etti."

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