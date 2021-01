Vaşak ırkı azaldığı için sayısı artan domuzlar, yiyecek bulmak için mahalleye iniyor

Sivas'ta Eğriköprü Mahallesi yakınlarında, önceki gün gece saatlerinde, domuz sürüsü görüntülendi. Gece yiyecek aramak için mahalleye kadar gelen sürü, sitenin güvenlik görevlisi olan Mahmut Rüşvan (35) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 20-30 yaban domuzu, gece evlerin olduğu alandaki çöplerin yakınına gelerek yiyecek aradı. Sıklıkla yaban domuzlarının sürüler halinde gelip, yiyecek aradığını söyleyen mahalleli, dağlardaki hayvanların beslenmesini istedi.

'VAŞAK IRKLARINI YOK ETTİĞİMİZ İÇİN DOMUZ SAYISI ÇOK FAZLA'

Eğriköprü Mahallesi'nde yaşayan HAYTAP İl Başkanı Özge Nihan Çubukçu, şöyle konuştu:

"Bizler hayvanlar deyince bu yelpazeyi oldukça geniş tutuyoruz. Sadece kedi veya köpek değil derdimiz. Şimdiki derdimiz domuzlar. Bilinçsiz avlanma nedeniyle vaşakların sayısı azalınca meydan domuzlara kaldı. Domuzlar fazla üreyen hayvanlar. Doğanın dengesi, az üreyen vaşak ırklarının domuzları avlamasını hükmediyordu. Fakat biz vaşak ırklarını yok ettiğimiz için domuz sayısı çok fazlalaştı. Doğanın dengesini bozduğumuz için de kapımızın önünde domuzlar geziyor. Su kaynaklarının bulunduğu yerlere imar yapıları da hayvanların buralara gelmesinin büyük etkeni. Şu an domuzlar çoğaldığı için de avlama yapmak istiyorlar. Eğer domuzları öldürürsek de domuzların yediği yılanlar çoğalacak. Üstelik domuz toprağı sürekli eşeleyerek devir daim sağlıyor ve ekinlerin, ağaçlardan düşen şeylerin toprağın altına geçip özdeşleşmesini sağlıyor. Bu sayede de aslında toprağın mahsul vermesini sağlıyor. Bizler de önümüzden geçen 14-15 tane domuzdan rahatsız oluyoruz ama bunun sorumlusu biziz. Geçici vadede çözüm düşünüyoruz ancak biz bu hayvanları beslediğimiz takdirde de su bulmak için yine gelecekler. Bu yüzden doğanın dengesini bozmamayı ilk okuldan itibaren herkese öğretmeliyiz. Her gece sürü halinde buralara iniyorlar. İlla ki korkuluyor çünkü yaban domuzları can alabilecek hayvanlar. Geceleri kimse dışarı çıkıp buralarda yürümesin, yapacak bir şey yok. Avlama yapılmadan domuzlar için ivedi bir çare arıyoruz."