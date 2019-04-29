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Vaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kırsalında vaşak’ın dağ keçi sürüsüne saldırı anı an be an kameraya yansıdı.Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, Üzümlü’de vatandaşlar tarafından görüldü.

Vaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kameraya yansıdı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kırsalında vaşak’ın dağ keçi sürüsüne saldırı anı an be an kameraya yansıdı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, Üzümlü’de vatandaşlar tarafından görüldü. Bölgede dağ keçilerini gözlemleyen vatandaşlar, bir anda Sarıkaya mevkiinde kameranın kadrajına giren vaşağı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sessizce dağ keçisi sürüsüne yaklaşan vaşak daha sonra saldırıya geçti. Vaşağı fark eden sürü koşup, zıplayarak kaçmaya başlarken vaşağın saldırı girişimi sonuçsuz kaldı.
Yaşanan saldırı anı an be an kaydedildi.
Görüntüyü çeken Fahri Akoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir manzarayı. İsviçre dağlarını, Alpleri komple dolaştık böyle bir manzara yok. Vaşak girdi sürünün içerisine. Bu anı gördük, çektik.” dedi.

Vaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kameraya yansıdı

Vaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kameraya yansıdı

Vaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kameraya yansıdı

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