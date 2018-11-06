HABER

VASİP ŞAHİN İSTANBUL'A VEDA ETTİ-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL-DHA Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, İstanbul Valiliği'nden Ankara Valiliği'ne atanan Vasip Şahin, 4 yıldır görev yaptığı İstanbul'dan bugün ayrıldı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL-DHA
Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, İstanbul Valiliği'nden Ankara Valiliği'ne atanan Vasip Şahin, 4 yıldır görev yaptığı İstanbul'dan bugün ayrıldı. Vasip Şahin, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 10.00'da Ankara'ya hareket ederken, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olmak üzere, ailesi ve çalışma arkadaşları tarafından uğurlandı.
Görüntü Dökümü
--------------------------
-Vasip Şahin'in VIP Salonu'nda açıklaması
-Vali Şahin'in VIP personeli ile vedalaşması
-Uğurlamaya gelenlerle vedalaşması
-Genel ve detaylar

1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı
CHP'li belediye başkanı istifa ettiCHP'li belediye başkanı istifa etti
Gazi uzman çavuş, tabancası ile o mermiyi yanından ayırmıyorGazi uzman çavuş, tabancası ile o mermiyi yanından ayırmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

CHP'li belediye başkanı istifa etti

CHP'li belediye başkanı istifa etti

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

İzmir Körfezi’nde korkutan görüntü: Denizin yüzeyi çimen gibi

İzmir Körfezi’nde korkutan görüntü: Denizin yüzeyi çimen gibi

Abdullah Çatlı’nın ailesinden İYİ Partili isme büyük şok!

Abdullah Çatlı’nın ailesinden İYİ Partili isme büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.