Vasip Şahin İstanbul'a veda etti (2)

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Kararnamesiyle, Ankara Valiliği'ne atanan Vasip Şahin, 4 yıl görev yaptığı İstanbul'dan Ankara'ya uğurlandı. Vasip Şahin, "Tüm İstanbullulara, görev yaptığım dört yıl boyunca vermiş oldukları destekten dolayı ve katkıdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum" dedi. Vasip Şahin, Ankara'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Şahin, "Son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ankara Valiliği'ne başlamak üzere İstanbul'dan ayrılıyorum. Tüm İstanbullulara, görev yaptığım dört yıl boyunca vermiş oldukları destekten dolayı ve katkıdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, belediyelerimize, askeri, mülki ve adli bütün paydaşlarımıza, başsavcılıklarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki bu kararda takdirini Ankara'ya kullanan sayın Cumhurbaşkanımıza, hem İstanbul'da hem Ankara'da görev yapma onuru verdiği için şükranlarımı arz ediyorum" dedi. ÖĞRENCİLERİN ESPRİLİ YAKLAŞIMI Ankara'ya atanması kararının ardından sosyal medyada öğrencilerin, 'kar tatili yapsaydınız da gitseydiniz şeklindeki' esprili yaklaşımlarının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Çocuklarımız, öğrencilerimiz 4 yıl boyunca çok sempatik, çok sıcak, çok zeka ürünü espriler yaptı. Güzel bir iletişimimiz oldu çocuklarımızla, öğrencilerimizle ve dolayısıyla öğretmenlerimizle. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bunlar güzel şeylerdi ama biliyorsunuz biz kar yağdığında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, aileler zarar görmesin, mağdur olmasın diye almamız gereken bir karardı. Onu öylece aldık. Ama bu bizim çocuklarla sıcak bir ilişki kurmamızın vesilesi oldu. Ben bütün çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İSTANBUL'UN ARDINDAN ANKARA VALİLİĞİ GÖREVİNİ YAPACAK İstanbul'un ardından başkent Ankara'da görev yapacak olmasıyla ilgili bir soru üzerine Şahin, "İkisi de benim için büyük bir onur; hem İstanbul'da hem Ankara'da çalışıyor olmak. İnşallah milletimize, ülkemize en güzel şekilde hizmet etmeyi Cenabı Hak bize nasip etsin. En verimli hizmetleri üretmeyi konusunda Cenabı Hak bizim önümüzü açsın" değerlendirmesinde bulundu. KIZLARI VE TORUNU UĞURLAMAYA GELDİ Vasip Şahin'i Ankara'ya gidişinde uğurlamaya gelenler arasında kızları Fatma Zehra ve Zeynep Şeyda ile torunu Ayşe Sena yer aldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da uğurlayan isimler arasındaydı. VIP Salonundaki personeli ile de vedalaşan Vasip Şahin, basın mensuplarına da teşekkür ederek THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'dan ayrıldı.

