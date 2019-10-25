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Vasisinin darbettiği yaşlı kadının komşusu: Cezalandırılmasını istiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, Ayşe Doğancı'nın (81) vasisi tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olan komşu Mert Can Sezer konuştu.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, Ayşe Doğancı'nın (81) vasisi tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olan komşu Mert Can Sezer konuştu. Yaşlı kadının aynı zamanda ev sahibi olan Sezer, "Eşim yaşlı kadınla konuşmuş. Fotoğraf çekip, ses kaydı almış. Yaşlı kadın, vasisinin kendisini dövdüğünü söylemiş" dedi.
Ereğli Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak'ta oturan 5 çocuk annesi Ayşe Doğancı'nın vasisi S.K. tarafından darbedildiğini iddia eden ev sahibi Mert Can Sezer, önceki gün Alo 183 Hattı'nı aradı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açarken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri eve yönlendirildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Doğancı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın taburcu edildikten sonra vasisi S.K.’ya teslim edildi. Dün akşam saatlerinde ise, görevliler tarafından ikinci kez alınıp, ilçedeki huzurevine teslim edildi.
Diyaliz hastası olduğu, vücudundaki morlukların hastalığından kaynaklandığı, yüzündeki morlukların da düşmeye bağlı olduğu iddia edilen Ayşe Doğan'ın hem ev sahibi hem de komşusu olan Mert Can Sezer, DHA'ya konuştu. Alo 183 Hattı'na şikayette bulunduğunu söyleyen Sezer, şöyle konuştu:
"Bir buçuk yıldır alt kattaki dairemde kiracım. Yaklaşık 4 ay öncesine kadar normal şekilde geziyordu. Hiçbir problemi yoktu. Dört ay öncesi ya düştü ya da düşürüldü, yatalak hale geldi. Doktorlar yürümesi gerektiği söyledi ancak hiç yürüyemedi. Bu süreçte eşim, Ayşe Doğancı'ın bakımına yardım ediyordu. Şikâyetimden bir gün öncesi eşim alt kata inip, kapılarını çaldı. Ancak vasi olan kadın içeri almadı. Eşim ertesi gün onların balkonuna battaniye düşürmüş. Çocuğumla beraber inmişler. Vasi kadın evde yokmuş. Engelli olan kızı varmış. Eşim içeri girdiğinde, kadının yüzündeki morlukları görmüş. Yaşlı kadınla konuşmuş. Fotoğraf çekmiş, ses kaydı almış. Yaşlı kadın, vasisinin kendisini dövdüğünü söylemiş. Ben de Alo 183 hattını arayarak, şikayetçi oldum. Ertesi gün ekipler geldi. Vasisi kadının cezalandırılmasını istiyorum."
KAYMAKAM KONUŞTU
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Yaşlı kadının huzurevine alındığını belirten Çorumoğlu, "Ayşe Doğancı şu anda geçici olarak huzurevinde tutuluyor. Ardından boş bulunan ilk engelli bakım merkezine yerleştirilecek" dedi.
Savcılığın, S.K.'nın ifadesini aldığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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