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Vasiyet etti; organlarıyla 6 kişiye can ve ışık olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

AMASYA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Süleyman Akkaya'nın (33) bağışlanan organları, 6 kişiye umut oldu.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - AMASYA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Süleyman Akkaya'nın (33) bağışlanan organları, 6 kişiye umut oldu. Süleyman Akkaya'nın eşi Tuğba Akkaya, "Eşimin yarın doğum günüydü ama maalesef hayatını kaybetti. Eşimin, 'Bana bir şey olursa kesinlikle organlarımı bağışla' vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum" dedi. Amasya'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Süleyman Akkaya, 4 gün önce Merzifon ilçesindeki iş yerinde beyin kanaması geçirdi. Merzifon Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun'un Atakum ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen Akkaya, tedavi altına alındı. 4 gündür yaşam savaşı veren Akkaya'nın beyin ölümü gerçekleşti. Tuğba Akkaya, eşinin vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ile iletişime geçen aile, kararı bildirdi. Akkaya'nın kalbi İstanbul'a, karaciğeri Erzurum'a, 2 böbrek ve 2 korneası ise Samsun'da organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi. Süleyman Akkaya'nın yarın doğum günü olduğu da öğrenildi. VASİYETİ ORGAN BAĞIŞI OLDU Tuğba Akkaya eşinin vasiyeti üzerine organ bağışı kararı aldıklarını belirterek, "Eşimin isteğiydi. Ben bu istediği yerine getirdiğim için vicdanım çok rahat. Organları alacak olanların da inşallah eşim için iyilik yapıp dua etmelerini istiyorum. Yarın doğum günü ama maalesef hayatını kaybetti. Herkes bence organ bağışında bulunmalı. Eşim organ naklini olumlu bulduğu için, 'Bana bir şey olduğunda kesinlikle benim organlarımı bağışla' diye vasiyette bulundu. Ben de bu son istediğini ve vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum" dedi. DR. KAZAK: 6 HASTAYA İKİNCİ BİR HAYAT ŞANSI VERECEK Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, acılı aileye göstermiş oldukları büyük fedakarlık ve bu erdemli davranış için teşekkür ettiklerini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 6 hastaya ikinci bir hayat şansı verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Süleyman Akkaya'nın eşinin de 4 aylık hamile olduğu ve erkek çocuğu beklediği öğrenildi.

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