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  4. Vasiyeti yerine getirildi! Mezar taşında yazıyor: Alman Müslümanı Orhan Gelbarth!

Vasiyeti yerine getirildi! Mezar taşında yazıyor: Alman Müslümanı Orhan Gelbarth!

09.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman olduktan sonra Müslüman topraklarında defnedilmek isteyen Alman vatandaşının vasiyetini yerine getiren Adıyamanlı Ahmet İkizler, 8 yıldır her cuma mezarını ziyaret ederek dua ediyor.

Adıyamanlı Ahmet İkizler, Almanya’ya oğlunun yanına gittiğinde Wolfgang Gelbarth ile tanıştı. Almanya’da Sivaslı Hüsniye Öztürk isimli Türk vatandaşı ile evlenen Wolfgang Gelbarth, Müslüman oldu. Wolfgang ismini Orhan olarak değiştirdi.
Ahmet İkizler, Wolfgang (Orhan) Gelbarth’a Müslümanlığı anlattı. Bunun üzerine Wolfgang Gelbarth, öldüğünde Müslüman topraklarına gömülmek istediğini vasiyet etti.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Wolfgang Gelbarth birkaç yıl sonra hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ahmet İkizler, Almanya’daki akrabalarının da desteğiyle Wolfgang Gelbarth’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesini sağladı. Cenaze Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine getirilerek burada aile mezarlığında defnedildi. Cenazenin 3. gününde mevlidi şerif okutuldu, mezar taşına “Alman Müslümanı Orhan Gelbarth” yazıldı.

2013 yılında 68 yaşında hayatını kaybeden Wolfgang Gelbarth’ın mezarını 8 yıldan beri sürekli ziyaret eden Ahmet İkizler, mezarın başında dua okuyor.

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''BENİ İSLAM TOPRAĞINA GÖTÜRÜN''

Ahmet İkizler, Almanya’da yaşayan oğlunu her yıl ziyaret ettiğini ve Wolfgang Gelbarth ile orada tanıştığını belirterek, “Ben bu vatandaşın Müslüman olduğunu öğrence, biraz Müslümanlıktan bahsettim. Müslümanlığın şartlarından, ibadetlerinden bahsettim. Bunun üzerine adam dedi ki ‘Peki ben ölürsem beni Türkiye’ye götür müsünüz? Beni bu toprakta koymayın. İslam toprağına götürün.’ Ben de, ‘Başımla gözüm üzerine kardeşim seni Türkiye’ye getiririm’ dedim. Birkaç yıl sonra vefat etti; aldık getirdik buraya. İslami şartlarda defnettik, mevlidini okuttuk. Burası da onun mezarı, her Cuma günü gelirim duamı ederim. Allah murat ederse olur. Onun kaderinde Müslüman olmak varmış. Allah bir, Muhammed hak” diye konuştu.

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(İHA)

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Adıyaman
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