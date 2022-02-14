Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç zehirlendi! "İlaç ve alkolü..."

Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç ile ilgili üzücü haberi aynı yerde sahne alan Seren Serengil verdi. Seren Serengil o gece Serdar Ortaç'ın zehirlendiğini ve çok kötü olduğunu açıkladı. Serdar Ortaç aynı gece sahneye çıkmadan önce vasiyetini basına açıklamış ve "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" demişti.

SERDAR ORTAÇ'A KIZDI

Serdar Ortaç'ın zehirlendiğini duyan Arto; "Ben bir tavsiyede bulunacağım; ilaçla birlikte alkol kullanmazsa iyi olur" dedi. Arto konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Zaten ileri derecede bir hastalığı var. Bu kadar değerli bir insanın kendine bakmayışı üzüntü verici. Freni boşalmış kamyon gibisin, çok değerli bir adamsın."



