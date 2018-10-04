HABER

Vasiyetiyle 7 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kronik 'hidrosefali' rahatsızlığı bulunan sağlık çalışanı O.D.'nin (28) beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından; vasiyeti üzererine organları bağışlandı.

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kronik 'hidrosefali' rahatsızlığı bulunan sağlık çalışanı O.D.'nin (28) beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından; vasiyeti üzererine organları bağışlandı.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen O.D.’nin organları 7 kişiye umut oldu. Donörün kalp ve akciğeri Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, böbrekleri ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'ne ve iki korneası Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalar için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Nakil konusunda bilgi veren Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, "Yoğun bakımda takip etiğimiz bir hastamız aynı zamanda bir sağlık çalışanımızın beyin ölümü gerçekleşti. Ekibimizin yoğun çalışması sonucu ailesinin de diğer hastalara bir sağlık kapısı olması için yakınlarının organlarını bağışladılar. Hasta yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu sağlık çalışanımız eşine organlarının bağışlanması için vasiyet etmiş yakınları da bunu yerine getirdi. Türkiye’nin farklı yerlerinde 7 insanımız tekrar sağlığına kavuşacak. Hastamızın Karaciğer ve böbrekleri Bursa Acıbadem Hastanesi'nde, korneaları Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, Ankara’dan gelen iki ekiple kalp ve akciğerleri de Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nden organ nakilleri yapılacak.7 vatandaşımız inşallah sağlıklı bir biçimde hayata tutunacak. Bu durum bize Bandırma’nın organ nakli konusunda ne kadar duyarlı olduğunun göstergesidir" dedi.

Acıbadem Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten de donör çıkaran hastanelerin iyi hastaneler olduğuna işaret ederek, "Bir donör organizasyonu için Bandırma Devlet Hastanesine geldik. Çok büyük uğraş ve emekle maalesef hayatı kurtulamamış bir donörümüzün organlarını almaya geldik. Donör çıkaran hastaneler iyi hastanelerdir" diye konuştu.

PARTNERKuş Cenneti can çekişiyor! Acil...Kuş Cenneti can çekişiyor! Acil...
Hastanede kadın doktorun odasına gizli kamera yerleştirdiHastanede kadın doktorun odasına gizli kamera yerleştirdi
Fotoğraflar // Kayıp Suudi gazeteciden henüz haber yokFotoğraflar // Kayıp Suudi gazeteciden henüz haber yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın doktorun odasında yaptıkları... Bilgisayarından çıktı!

Kadın doktorun odasında yaptıkları... Bilgisayarından çıktı!

İstanbul'daki 'kayıp Suudi gazeteci' bilmecesinde büyük şüphe

İstanbul'daki 'kayıp Suudi gazeteci' bilmecesinde büyük şüphe

Mustafa Tuna-Melih Gökçek tartışmasında bir açıklama daha

Mustafa Tuna-Melih Gökçek tartışmasında bir açıklama daha

DEAŞ’ın sözde kurucuları yakalandı

DEAŞ’ın sözde kurucuları yakalandı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul için korku uyarı: Tsunami'den kaçış planları yapmalıyız

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul için korku uyarı: Tsunami'den kaçış planları yapmalıyız

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.