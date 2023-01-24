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Vasiyetnamesi ortaya çıktı, tüm hesaplar altüst oldu! Emlak kralı Pırlant'ın mirasında gözler o rapora çevrildi: Dudak uçuklatan servet...

24.01.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudak uçuklatan servete sahip ünlü emlak kralı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesi ortaya çıktı, hesaplar altüst oldu. 27 Aralık'ta yaşamını yitiren Pırlant'ın mirasında 6 kardeşinin saklı payı olduğu öğrenildi. Ancak bir de ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşlerin, Pırlant'a biyolojik babaları olduğunu kanıtlamak üzere açtıkları davayla ilgili rapor bekleniyor. Pırlant ise "Başkaca sözüm yoktur" diyerek bitirdiği vasiyetnamede mirasını tek kişiye bıraktığını yazdı.

Vasiyetnamesi ortaya çıktı, tüm hesaplar altüst oldu! Emlak kralı Pırlant'ın mirasında gözler o rapora çevrildi: Dudak uçuklatan servet...

Kardeşleri, Pırlant'ın mirasından kendilerine pay bekliyordu ancak Pırlant tüm mirasını tek bir kişiye bıraktı. Ancak kardeşler sahip oldukları saklı payla mirastaki haklarını kaybetmeyecek. Öte yandan Pırlant'ın biyolojik babaları olduğunu iddia eden, ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşlerin açtığı davada DNA örneği incelemesi sürüyor. ABD'li kardeşlerin iddiası doğrulanırsa hesaplar yeniden karışacak.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Kasım Pırlant, geçtiğimiz 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kasım Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.

VASİYETİNİ ÖLMEDEN 11 YIL ÖNCE YAZMIŞ

Bu sırada ünlü iş insanı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetname ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de ABD Şikago Konsolosluğu'ndan verilmiş nüfus cüzdanı ile 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.

Vasiyetname düzenlenmeden önce Uzman Doktor Ümit Danişmend tarafından verilen sağlık raporuna göre, Pırlant'ın akli melekelerinin yerinde olduğu, kendi kararlarını verebileceği, okuyup yazabildiği belirtildi. Vedat Serhat Altınok ile Nehir Karagöz de vasiyetname düzenlenirken tanık oldu.

İŞTE O VASİYETNAME

Kasım Pırlant vasiyetnameye şu sözlerle başladı:

"Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde sahibi olduğum bilumum gayrimenkullerimin tamamını, ortağı olduğum şirketlerdeki hisselerimin tamamını, bankalarda bulunan hesaplardaki paranın tamamını ve taşınır mallarımın tamamını ölümümden sonra Tülay Pırlant'a bırakıyorum. Başkaca diyeceğim yoktur."

Bu sözler noter tarafından tutanağa yazılarak bir örneği de Kasım Pırlant'a verildi.

YÜZLERİNE OKUNACAK

Vasiyetname önümüzdeki günlerde İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin yüzüne okunacak.

KARDEŞLERİNE KALDIĞI SANILIYORDU

Kasım Pırlant tek çocuğu Zafer Pırlant'ı 2012'de ABD'deki trafik kazasında kaybettiği için milyonlarca dolar mirasın 6 kardeşine kaldığı düşünülüyordu.

Vasiyetname sonradan ortaya çıkınca hesaplar karışırken, kardeşlerin İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmada vasiyetnameye itiraz edebilecekleri belirtildi.

MİRASTA SAKLI PAYLARI VAR

Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin mirasta saklı paylarının bulunduğu, bu haklarını vasiyetnameyle kaybetmeyecekleri öğrenildi.

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ABD'Lİ KARDEŞLERE DE KALABİLİR

Öte yandan ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a davası açmıştı. Ölmeden önce Pırlant'tan alınan DNA örneğinin incelemesi sürerken, çıkacak rapor merakla bekleniyor. ABD'li kardeşler açtıkları dava ile Kasım Pırlant'ın biyolojik babaları olduğunu ispat ederlerse hesaplar yeniden karışacak. Saklı payı elinde bulunduran 6 kardeşin miras hakkı bu kez ABD'li kardeşlere geçmiş olacak.

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GARSON OLARAK BAŞLADI, YATIRIMLARLA SERVETİNİ BÜYÜTTÜ

İzmirli iş insanı Kasım Pırlant (69) 1973'te, eğitimini sürdürmek amacıyla ABD'ye gitti. Şikago'da iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başladı. Daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi.

Kasım Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Pırlant çiftinin oğulları Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi.

Zafer Pırlant ABD'de toprağa verildi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Boşanma protokolüne göre Tülay Pırlant'ın, ortak oldukları şirketlerdeki hisselerini 1 milyon dolar karşılığında Kasım Pırlant'a devretti.

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miras vasiyetname

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