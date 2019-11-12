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Vatan aşkı engel tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’te görme engelli 25 yaşındaki Recep Yıldırım, askeriyeden aldığı engelli raporunu yırtarak, askere gidip vatani görevini yerine getirdi.Gaziantep’te yaşayan görme engelli Recep Yıldırım, 8 yaşındayken görme yeteneğini yitirmeye başladı.

Gaziantep’te görme engelli 25 yaşındaki Recep Yıldırım, askeriyeden aldığı engelli raporunu yırtarak, askere gidip vatani görevini yerine getirdi.
Gaziantep’te yaşayan görme engelli Recep Yıldırım, 8 yaşındayken görme yeteneğini yitirmeye başladı. Her geçen gün görme yeteneğini yitirmeye başlayan Yıldırım, askerlik çağı geldiğinde vatani görevini yerine getirmek istedi. 4 yıl önce askerlik şubesine gidip muayene olan Yıldırım, kendisine engelli raporu verildiği halde raporu yırtıp askerlik belgesini aldı. Gözleri çok az derecede gören Yıldırım, 4 yıl önce vatani görevini önce Hatay’da ardından da Mersin’de jandarma eri olarak 6 ay görev alarak tamamladı. Askerlik anılarını anlatan Yıldırım, vatani görevini yerine getirdiği için gururlu olduğunu söyledi.

“Engelli raporunu yırtıp askere gittim”
Askeriyede kendisine verilen engelli raporunu yırtarak, askere gittiğini kaydeden Yıldırım, “Ben şu an sınır ötesinde operasyonda görev yapan emir alan, emir veren tüm askerlerimize selamlarımı iletiyorum. 3 arkadaşımla beraber askerlik şubesine gittim. Burada sülüs kağıdımızı almak istedik. Benim gözlerimde rahatsızlık var. Komutan bana askerlik yapamayacağımı söyledi. Ben de yapmak istediğimi söyledim. Bana bir rapor verdi. Ben bu kağıdı yırtıp, arkadaşlarımın yaptıklarını yaptım ve sülüs kağıdımı aldım. 2 ay acemi sürecim oldu. Bu süreçten sonra da usta birliğim Mersin’di ve vatani görevimi burada yerine getirdim. Ben askerlik sürecinde hiçbir şeyden kaçmadım. Askerliğimi normal er-erbaş olarak yaptım. Vatan ve millet aşkı kesinlikle bitmez ve tükenmez bir duygudur. Tüm Mehmetçiklere selamlarımı yolluyorum. Şu an bile onlara destek amaçlı beni çağırmış olsalar bu halimle giderim. Onlarla yan yana her türlü çarpışmaya hazırım. Bu engelim engel değil, elimden gelen her şeyi sadece TSK’da değil, sivil toplumda da vatani görevim neyse şerefimle, namusumla, şerefimle yapmaya çalışacağım” dedi.

“Şu an iş arıyorum”
Görme engelinden dolayı iş bulmada sıkıntılar çektiğini belirten Yıldırım, “Görme engelli arkadaşlara da şunu söylemek isterim, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi’nden Melda Dai tarafından olanaksız bir fırsat verildi bana. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarla bir araya getirdiği için bizi bir toplum içerisinde tuttuğu için kendisine teşekkür ediyorum. Biz engelli değiliz, engelli olanlar bizi görmeyenlerdir. Şu an iş arayışı içerisindeyim. Ben Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği’nde e-ticaret kursunu bitirdim. Kursu bitirdikten sonra İŞKUR projesi kapsamında bir iş olanağı verildi. Özel veya kamu sektöründe. Özel sektörlere gittiğimiz zaman bize karşı ön yargılı davranıyorlar. Ön yargıları yıkmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

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