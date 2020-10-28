Vatan Bilgisayar iletişim numarası, şikayet hattı, mağaza adresleri

Vatan Bilgisayar, 1983 yılından bu yana verdiği hizmetine günümüzde 54 ilde 143 mağazayla devam ediyor. Geniş ürün yelpazesiyle, mağaza ve internet satışıyla önde gelen teknoloji satış mağazalarından Vatan Bilgisayar müşterileri, ürün satış ve teslim sürecinde bazı iletişim bilgilerine ihtiyaç duyuyor. Vatan Bilgisayar genel müdürlük, Vatan Bilgisayar çağrı merkezi gibi gerek duyabileceğiniz bütün iletişim bilgileri ve web olanaklarını bu yazıda derledik. İşte detaylar…

Vatan Bilgisayar İletişim Bilgileri

Söz konusu teknolojik aletler olduğunda, müşterilerin en hassas olduğu konulardan biri markayla iletişim olanaklarıdır. Ürünle ilgili detay, üründe bir sıkıntı çıkması durumunda değişim ya da iade seçenekleri ve ürünler hakkında detaylı bilgi almak için çağrı merkezi ya da internet iletişim olanakları önem kazanır. Bu doğrultuda şeffaf hizmet anlayışı ve uzman kadrosuyla Vatan iletişim olanaklarını kullanıcılara sunuyor.

Vatan Bilgisayar Müşteri Hizmetleri

Vatan Bilgisayar çağrı merkezi numarası 0850 222 5660 ile telefonla sipariş verebilir, hizmetinizle alakalı bilgiler alabilirsiniz. Vatan Bilgisayar telefon numarası ile hafta içi ve hafta sonu 09.00-22.00 saatleri arasında iletişim kurabilirsiniz.