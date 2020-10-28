Vatan Bilgisayar iletişim numarası, şikayet hattı, mağaza adresleri

Vatan Bilgisayar, 1983 yılından bu yana verdiği hizmetine günümüzde 54 ilde 143 mağazayla devam ediyor. Geniş ürün yelpazesiyle, mağaza ve internet satışıyla önde gelen teknoloji satış mağazalarından Vatan Bilgisayar müşterileri, ürün satış ve teslim sürecinde bazı iletişim bilgilerine ihtiyaç duyuyor. Vatan Bilgisayar genel müdürlük, Vatan Bilgisayar çağrı merkezi gibi gerek duyabileceğiniz bütün iletişim bilgileri ve web olanaklarını bu yazıda derledik. İşte detaylar…
Söz konusu teknolojik aletler olduğunda, müşterilerin en hassas olduğu konulardan biri markayla iletişim olanaklarıdır. Ürünle ilgili detay, üründe bir sıkıntı çıkması durumunda değişim ya da iade seçenekleri ve ürünler hakkında detaylı bilgi almak için çağrı merkezi ya da internet iletişim olanakları önem kazanır. Bu doğrultuda şeffaf hizmet anlayışı ve uzman kadrosuyla Vatan iletişim olanaklarını kullanıcılara sunuyor.
Vatan Bilgisayar çağrı merkezi numarası 0850 222 5660 ile telefonla sipariş verebilir, hizmetinizle alakalı bilgiler alabilirsiniz. Vatan Bilgisayar telefon numarası ile hafta içi ve hafta sonu 09.00-22.00 saatleri arasında iletişim kurabilirsiniz.
Vatan Bilgisayar web WhatsApp hattı numarası 0537 851 18 12’dir. Sadece hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında iletişim kurabilir, Vatan Bilgisayar şikayetlerinizi de dile getirebilirsiniz.
Vatan Bilgisayar resmi sitesinde genel müdürlük ve genel merkez binaları ile ilgili resmi bir adres paylaşımı bulunmamaktadır. Vatan Bilgisayar genel merkez iletişim bilgileri şöyledir:
l Vatan Bilgisayar’ın KEP adresi: vatanbilgisayar@hs01.kep.tr
l Mail adresi: info@vatanbilgisayar.com
l Kayıtlı bulunduğu meslek kuruluşu ise İstanbul Ticaret Odası’dır.
Vatan Bilgisayar yeniliklerinden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter, YouTube ve Facebook platformlarında vatanbilgisayar kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.
Vatan Bilgisayar çalışma saatleri mağazalara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Türkiye mağazalarından seçeceğiniz mağaza ile çalışma saatleri ve adresler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Mağaza haritası ve adresinize en yakın mağazayı bulmak için TIKLAYINIZ!
Kullanıcıların müşteri hizmetlerinde merak ettiği konuların başında internetten sipariş edilen ürün memnuniyeti gelir. Mesafeli satış sözleşmesi gereği, Vatan Bilgisayar’da telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda iade, ürünün tesliminden sonra 14 gün içerisinde yapılır. Cayma bildirimini 0850 222 5660 Vatan Bilgisayar müşteri hizmetleri numarasını arayarak ya da yazılı olarak gerçekleştirmeniz mümkündür.
Vatan Bilgisayar internet sitesine vatanbilgisayar.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İnternet sitesi sayesinde ürünleri inceleyebilir ve satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Vatan Bilgisayar internet sitesi üzerinden yapacağınız işlemler için belirli aşamalar bulunur.
İnternet sitesi üzerinden kampanya ve ürün bilgilerine üyelik oluşturmadan ulaşmak ve sipariş vermek mümkündür.
Site içerisindeki “Üyelik Oluştur” seçeneğini kullanarak üyelik oluşturabilirsiniz.
Vatan Bilgisayar Web Adresi ile Yapılabilecek İşlemler
l Ürün ve hizmetleri inceleyebilir, bilgi alabilirsiniz.
l Ödeme ve taksit seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
l Mağaza haritasından mağazaları arayabilir, adresinize en yakın mağazaya ulaşabilirsiniz.
l İnsan kaynakları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
l Vatan Bilgisayar ürünleri içinde yer alan markaları ve kategorileri inceleyebilirsiniz.
l Üyelik oluşturarak sipariş verebilir, siparişlerinizi takip edebilirsiniz.
Vatan Bilgisayar İletişim Formu Nasıl Doldurulur?
Vatan Bilgisayar ile ilgili bütün istek, öneri, şikayetlerinizi iletişim formu aracılığıyla iletebilirsiniz. İletişim formuna dönüşler 24 saat içinde gerçekleşir. Web sitesinde yer alan iletişim formuna ulaşabilmek için TIKLAYINIZ!
Vatan Bilgisayar mobil uygulamasını indirerek ürünleri daha kolay inceleme ve siparişlerinizi daha rahat verme imkanı bulursunuz.
Google Play Store ve App Store üzerinden Vatan Bilgisayar adıyla indirebilirsiniz.