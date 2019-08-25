HABER

VATAN CADDESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI İÇİN ULAŞIMA KAPATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 08:07 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Haber- Kamera: Hasan YILDIRIM- Şahin BOZKURT /İSTANBUL,(DHA)
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamayla 25 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde Zafer Bayramı dolayısıyla, Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Bugün saat 06.55'ten itibaren Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı genel provası için araç trafiğine kapatıldı. Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Kapatılacak yollar;
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde
- D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Alternatif yollar;
- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- Sahil Kennedy Caddesi

------

Görüntü Dökümü:

- Vatan Caddesinden detaylar

Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'
Arjantin'de halk sokaklara döküldüArjantin'de halk sokaklara döküldü
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Dehşet evi! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Birçok yol trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi 8 saat sonra kurtarıldı!

Tam 8 saat kurtarılmayı beklediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.