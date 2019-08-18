Vatan Caddesi'nde trafik kazası!

Alınan bilgiye göre, Aksaray istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LS 0151 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Ünal Ç. idaresindeki 34 BG 8046 plakalı otomobil Vatan Caddesi'nde çarpıştı.
AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU
Çarpışmanın etkisiyle 34 BG 8046 plakalı araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Semra Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle kara yolunda kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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