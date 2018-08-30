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Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nce, bugün gerçekleşecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nce, bugün gerçekleşecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında sabah saat 07.00 itibariyle Vatan Caddesi başta olmak üzere, bazı yollar trafiğe kapatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96. yıl dönümünde bugün Vatan Caddesi'nde yapılacak olan anma etkinlikleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Sabah saat 07.00 itibariyle Vatan Caddesi ve caddeye bağlanan tüm yollar başta olmak üzere, bazı yolları trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin etkinliğin düzenleneceği Vatan Caddesi etrafında güvenlik önlemi aldığı görüldü. İŞTE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, Vatan Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar. (FOTOĞRAFLI)

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