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Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 07:59 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.  Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Kapatılan bazı noktalarda özel harekât polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

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Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

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