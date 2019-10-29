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VATAN CADDESİ'NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİ (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenleniyoı.

Çağatay KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenleniyoı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte askeri, mülki, idari ve siyasi erkan katılıyor.
Kutlamalar kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Tören devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Törenden detaylar
-Üstü açık araç ile gezmeleri
-Bando
-Vatandaşlar

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