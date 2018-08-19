VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Can EROK- Harun UYANIK, İSTANBUL DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi'nde tören provası yapıldı. Provada, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar ve polis araçları geçiş yaptı. Prova kapsamında Vatan Caddesi ve caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılırken, çevrede güvenlik önlemlerinin alındı.
Görüntü dökümü:
-----------------------
-Bando takımından görüntü
-Asker ve polislerin geçişi
-Resmi araçların geçişi
-Genel ve detaylar
Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı
Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!
AK Parti kongresi sonrası kötü haber!
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum