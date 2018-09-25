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Vatan Caddesi'nde ağaç yola devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 03:43 | Son Güncelleme

VATAN Caddesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02:00 sıralarında ağaç yola devrildi.

Vatan Caddesi'nde ağaç yola devrildi

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) VATAN Caddesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02:00 sıralarında ağaç yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle kaldırıldı. Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre Aksaray yönüne kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI)

Vatan Caddesi'nde ağaç yola devrildiVatan Caddesi'nde ağaç yola devrildi

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