VATAN CADDESİ'NDE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Vatan Caddesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02:00 sıralarında ağaç yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle kaldırıldı. Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre Aksaray yönüne kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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-Devrilen ağaçtan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-İş makinesinin çalışmasından görüntü
-Genel ve Detaylar
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