Vatan Caddesi'nde ağaç yola devrildi

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) VATAN Caddesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02:00 sıralarında ağaç yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle kaldırıldı. Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre Aksaray yönüne kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.
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