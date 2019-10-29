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Vatan Caddesi’nde Coşkulu 29 Ekim Kutlaması

29.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü İstanbul'da coşkulu bir törenle kutlandı. Kutlamalara İstanbullular’ın yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı

Vatan Caddesi’nde Coşkulu 29 Ekim Kutlaması

Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü İstanbul'da coşkulu bir törenle kutlandı.

Vatan Caddesi'nde yapılan kutlamalara ilgi büyük oldu. Halk oyunları gösterileriyle şölene dönen törende şiirler okundu, spor gösterileri yapıldı.

Kutlamalara İstanbullular’ın yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Tören, alkışlar ve Türk bayrakları eşliğinde, protokolün araçlarından vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Dev Türk bayraklarıyla gerçekleşen resmi geçit töreni, halk dansları ekiplerinin gösterisi, askeri ve polis birliklerin geçit töreniyle devam etti.

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tören sonrası basına kısa bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için bir araya gelmenin milletin birliği ve dirliği açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İnşallah nice bayramları birlikte kutlarız. Burada kol kola oluşumuz çok önemli bir simge. İstanbul’da doya doya bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı’nın yanı sıra biz diyoruz ki; yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi. İkisi bir arada çok güzel.”

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