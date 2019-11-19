Vatan Caddesi’nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken trafik durma noktasına geldi.

Vatan Caddesi\u2019nde kontrolden \u00e7\u0131kan bir otomobil \u00f6nce elektrik dire\u011fine \u00e7arpt\u0131 ard\u0131ndan kar\u015f\u0131 \u015feride ge\u00e7erek takla att\u0131. Kazada yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken trafik durma noktas\u0131na geldi.PARTNER 770 gram do\u011fmu\u015ftu! \u0130\u015fte son haliKundaklama an\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131Ailesi ile tart\u0131\u015f\u0131p, 4'\u00fcnc\u00fc kattan atlayan \u00fcniversiteli \u00f6ld\u00fc
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