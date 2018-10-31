Vatan gazetesi artık basılmayacak

Gazete artık Milliyet'in hafta sonu eki olarak yayın hayatına devam edecek. Gazetevatan.com ise yayınını sürdürecek.Demirören Medya Grubu, 2002 yılından bu yana basılan Vatan gazetesinin 1 Kasım 2018 itibarıyla e-gazete ve Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak okuyucuyla buluşacağını duyurdu. Söz konusu kararın, "yeniden yapılandırma kapsamında" alındığı ve Gazetevatan.com'un yayın hayatına devam edeceği açıklandı.

Demirören Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan gazetesinin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar Gazetevatan.com’un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır" denildi.

Demirören Holding 5 ay önce yalanlamıştı

Demirören Holding'in aralarında Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonlarının da bulunduğu yayın organlarını Doğan Medya Grubu'ndan satın almasının ardından Vatan gazetesini kapatma kararı alabileceğine dair iddialar bir süredir gündemdeydi.