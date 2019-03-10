"Vatan hainleri nereye giderse gitsin peşlerindeyiz"

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz PKK'yı da bitirdik, biz FETÖ'yü de bitirdik. Bu vatan hainleri dünyanın neresine giderse gitsinler peşindeyiz. Bunlara hiçbir zaman fırsat vermedik, inşallah önümüzdeki süreçte de fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Çerkezköy ilçesindeki bir tesiste mimar, mühendis ve yapı denetim kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Bağlık Mahallesi'nde Roman vatandaşlara hitap eden Kurum, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa'da Romanlarla birlikte büyüdüğünü söyledi.

Erdoğan'ın Kasımpaşa'da Romanlarla maç yaptığını, aynı camide namaz kıldığını anlatan Kurum, "O gün için 'Muhtar bile olamaz.' diyenlere karşı Roman kardeşlerimiz, Kasımpaşalı kardeşlerimiz, onu Başkan yaptı, onu Başbakan yaptı, onu Cumhurbaşkanı yaptı. Helal olsun Kasımpaşa'nın Romanlarına, helal olsun Türkiye'nin Romanlarına." diye konuştu.

Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayan Kurum, milletin ve devletin bekası için bir ve beraber olduklarını dile getirdi.