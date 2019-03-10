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"Vatan hainleri nereye giderse gitsin peşlerindeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Biz PKK'yı da bitirdik, FETÖ'yü de bitirdik. Bu vatan hainleri dünyanın neresine giderse gitsinler peşindeyiz. Bunlara hiçbir zaman fırsat vermedik, inşallah önümüzdeki süreçte de fırsat vermeyeceğiz" - "Diyorlar ki 'Martın sonu baharmış' Onların seçim manifestosu da bu. Ben de buradan soruyorum; CHP döneminde ne zaman bahar gelmiş ki şimdi gelsin. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz; sıfır"

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz PKK'yı da bitirdik, biz FETÖ'yü de bitirdik. Bu vatan hainleri dünyanın neresine giderse gitsinler peşindeyiz. Bunlara hiçbir zaman fırsat vermedik, inşallah önümüzdeki süreçte de fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Çerkezköy ilçesindeki bir tesiste mimar, mühendis ve yapı denetim kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Bağlık Mahallesi'nde Roman vatandaşlara hitap eden Kurum, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa'da Romanlarla birlikte büyüdüğünü söyledi.

Erdoğan'ın Kasımpaşa'da Romanlarla maç yaptığını, aynı camide namaz kıldığını anlatan Kurum, "O gün için 'Muhtar bile olamaz.' diyenlere karşı Roman kardeşlerimiz, Kasımpaşalı kardeşlerimiz, onu Başkan yaptı, onu Başbakan yaptı, onu Cumhurbaşkanı yaptı. Helal olsun Kasımpaşa'nın Romanlarına, helal olsun Türkiye'nin Romanlarına." diye konuştu.

Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayan Kurum, milletin ve devletin bekası için bir ve beraber olduklarını dile getirdi.

Kurum, Bağlık Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşümü tamamlayacaklarını belirtti.

- "Yeşil alan miktarı artacak"

Kişi başı yeşil alan miktarının yükselmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Kurum, "Her ile millet bahçeleri yapıyoruz. Bu millet bahçeleri içerisinde gençlerimiz, çocuklarımız oynasın istiyoruz. Bu millet bahçesinde kadınlarımız çocuklarıyla vakit geçirsin istiyoruz. Hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmaktır. 81 ilimizde millet bahçelerini projelendirdik ve yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Deprem riski taşıyan konutlarda vatandaşların oturmasını istemediklerini anlatan Kurum, marka şehir çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

- "Pehlivan mindere çıkışından bellidir"

Cumhur İttifakı kurduklarını anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi bir masa etrafında, kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak değildir. Bu milletin, bu bayrağın, bu vatanın birliği için 15 Temmuz gecesi kan verilmiştir, can verilmiştir. İnşallah biz şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini her birlikte planlayacağız.

Bakın dün bir mitingde CHP'li belediye başkan adayının söylediklerini duyduk mu? Ne diyor? Diyor ki 'Bize oy verecekler.' Dedikleri yer neresi biliyor musunuz kardeşlerim? Kürdistan'a oy vereceklermiş Kürdistan'a... Ya bu millet ne zaman sizin yanınızda oldu ki şimdi olsun? Soruyorum sizlere. Biz PKK'yı da bitirdik, biz FETÖ'yü de bitirdik. Bu vatan hainleri dünyanın neresine giderse gitsinler peşindeyiz. Bunlara hiçbir zaman fırsat vermedik, inşallah önümüzdeki süreçte de fırsat vermeyeceğiz. Diyorlar ki 'Martın sonu baharmış.' Onların seçim manifestosu da bu. Ben de buradan soruyorum; bu ilçede, bu mahallede, bu köylerde CHP döneminde ne zaman bahar gelmiş ki şimdi gelsin. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz; sıfır. Pehlivan mindere çıkışından bellidir."

"Vatan hainleri nereye giderse gitsin peşlerindeyiz"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Biz PKK'yı da bitirdik, FETÖ'yü de bitirdik. Bu vatan hainleri dünyanın neresine giderse gitsinler peşindeyiz. Bunlara hiçbir zaman fırsat vermedik, inşallah önümüzdeki süreçte de fırsat vermeyeceğiz" - "Diyorl

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da
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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk Partisi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Tekirdağ

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