"Vatan için candan geçen kadınlarımız" programı

Konya'da düzenlenen "Vatan için candan geçen kadınlarımız" adlı programda, şehit eşi ve annelerine "Yılın Kadını-Annesi" ödülü verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, vatan için fedakarlık yapanların anlatıldığı programda, şehit ve gazilerin eş ve annelerine, "Yılın Kadını-Annesi" payesi takdim edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, programda yaptığı konuşmada, vatan için emek veren ve canından geçen tüm kadınlara minnetle andığını dile getirdi.

Böyle fedakar kadınların sadece bir gün değil, her gün anılması gerektiğini vurgulayan Usta, "Üreten, çalışan ve emek veren, ülkemize değer katmak adına büyük bir çabanın ve emeğin içerisinde olan hanımefendiler olarak karşınızdayız. Bu vatana, bayrağa ve millete canını vermekten bir adım bile geri durmayan, tarih boyunca emek ve canını veren pek çok hanımefendinin ruhlarının şad olmasını ve mekanlarının cennet olmasını diliyorum." diye konuştu.