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"Vatan için candan geçen kadınlarımız" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Konya'da düzenlenen programda, şehit ve gazilerin fedakar eşlerine ve annelerine, "Yılın Kadını-Annesi" payesi takdim edildi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Üreten, çalışan ve emek veren, ülkemize değer katmak adına büyük bir çabanın ve emeğin içerisinde olan hanımefendiler olarak karşınızdayız" - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: - "Bizim için her gün kadınlar başımızın tacıdır. İnancımızda da kültürümüzde de kadının ayrı bir yeri vardır"

Konya'da düzenlenen "Vatan için candan geçen kadınlarımız" adlı programda, şehit eşi ve annelerine "Yılın Kadını-Annesi" ödülü verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, vatan için fedakarlık yapanların anlatıldığı programda, şehit ve gazilerin eş ve annelerine, "Yılın Kadını-Annesi" payesi takdim edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, programda yaptığı konuşmada, vatan için emek veren ve canından geçen tüm kadınlara minnetle andığını dile getirdi.

Böyle fedakar kadınların sadece bir gün değil, her gün anılması gerektiğini vurgulayan Usta, "Üreten, çalışan ve emek veren, ülkemize değer katmak adına büyük bir çabanın ve emeğin içerisinde olan hanımefendiler olarak karşınızdayız. Bu vatana, bayrağa ve millete canını vermekten bir adım bile geri durmayan, tarih boyunca emek ve canını veren pek çok hanımefendinin ruhlarının şad olmasını ve mekanlarının cennet olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Her gün kadınlar başımızın tacıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise Türk kültüründe kadınlara verilen değerin bir günle sınırlı olmadığına dikkati çekerek, "Bizim için her gün kadınlar başımızın tacıdır. İnancımızda da kültürümüzde de kadının ayrı bir yeri vardır. 'Annelerin ayaklarının altı cennet bahçelerinden bir bahçedir' diyen Yüce Peygamberimizdir. Yine kültürümüzde çok değişik örnekler vardır. Merhum Neşet Ertaş da 'kadınlarımız insandır, biz ise insanoğlu' diyor." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise vatan, ezan, bayrak, istiklal ve istikbal uğruna sevdiklerini toprağa veren şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

- Şehit eş ve annelerine "Yılın Kadını" payesi verildi

Konuşmaların ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Çizmeci'nin eşi Emine Çizmeci, Şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş İbrahim Altuntaş'ın annesi Elmas Altuntaş, merhum gazi Ömer Çay'ın eşi Havva Çay ve şehit Ayhan Avcu'nun eşi Zahide Avcu'ya "Yılın Kadını-Annesi" payesi takdim edildi.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Ercan Yaşin, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

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Vatan için candan geçen kadınlarımız yılın kadını-annesi

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