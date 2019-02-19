HABER

Vatan nöbeti tutup, çocuklara eğitim veriyorlar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:06 | Son Güncelleme

Hakkari Polis Gücü Kulübü geleceğin şampiyonalarını yetiştiriyor.

Hakkari Polis Gücü Kulübü geleceğin şampiyonalarını yetiştiriyor. Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ile Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli 5 polis memuru, sınırın sıfır noktasında vatan nöbeti tutarken, mesai sonrası öğrencilere çeşitli spor dallarında kurslar veriyor. Özel Harekat Şube Müdürü Bayar, milli sporcu yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Ünal Aşık, Murat Yalçın, Okan Özçelik , Ayhan Avcı ile Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan Dicle Elçeoğlu, vatan nöbetlerinin yanısıra bölgedeki çocuklara çeşitli spor dallarında kurslar verererek kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyor. Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde açılan karate, güreş, muay thai, judo, kick boks ve masa tenisi branşlarında milli sporcu yetiştirmeyi hedefleyen polis memurları işlerini severek yaptıklarını söyledi.
HEDEF MİLLİ SPORCU YETİŞTİRMEK
Hakkari Polis Gücü Kulüp Başkanlığı'nda görev yapan Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, çeşitli spor dallarında milli sporcu yetiştirmek için çalıştıklarını anlattı. Gençlerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bayar, Hakkari Özel harekat Şubesi ve Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü olarak ülkemize milli sporcu yetiştirmek amacıyla sayın valimiz ve emniyet müdürümüzün katkılarıyla ilimiz genelinde bireysel spora destek vermek amacıyla, Çukurca ilçemiz de dahil 6 branşta faaliyet göstermekteyiz. Bin 100 lisanslı ve lisanssız sporcumuz var. Bu artarak devam edecek. Merkez nüfusu 60 bin civarında olduğunu düşünürsek 60'ta 1 oranında insana ulaşmış bulunmaktayız. Muay thai dalında miniklerde mücadele veren bir kızımız dünya üçüncüsü oldu. Türkiye'de de bir çok şampiyonluğu var. Bu kadar sporcu bizim için yeterli değil. Bunları 2 binlere, 3 binlere çıkarmak istiyoruz. Elimizdeki imkanların hepsini Hakkari'miz için yapmak istiyoruz dedi.
Karate dalında eğitim alan Ebrar İrdem, hedefinin önce Türkiye, sonra Dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade ederek,Bu kursları bize veren polis ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. Daha önec karetenin ne olduğunu televizyonlarda izliyorduk. Şimdi öğrenmeye çalışıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor dedi.
'ÜLKEMİZİN ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAK İSTİYORUM'
Muay thai dalında dünya üçüncüsü olan Gizemnur Tatlı da, 11 yaşında spora başladım. Polis ağabeylerimin sayesinde buraya gelebildim. Türkiye şampiyonasında birinci çıktım. Dünya şampiyonasında üçüncü geldim. Bu seferki hedefim dünya birincisi olup, ülkemizin ve Hakkarimizin ismini altın harflerle yazdırmak istiyorum diye konuştu.
'ÇOCUKLARIN BİZE OLAN BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞTİ'
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elçeoğlu (26), sınırın sıfır noktasında vatan nöbeti tutarken, mesai sonrası öğrencilere kick boks eğitimi verdiklerini söyledi. Elçeoğlu, polisten korkan çocuklar değil; güvenlik güçlerine sımsıkı sarılan nesil yetiştirmek için çalıştıklarını kaydederek, Polis Gücü Kulübü'nde kick boks antrenörüyüm. Sınırın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde görev yapıyorum. Çocuklarımızla sadece sporda değil, dışarıda da vakit geçiriyoruz. Böylelikle bize olan sempatileri daha çok artıyor. Polis Gücü adı altında lisansları çıkıyor. Bu bile onları çok mutlu ediyor. Dışarıda lisanslarını gösteriyorlar, biz polis gücü spor kulübüne bağlı sporcularız' diyorlar. Eski yıllara göre çocukların bize olan bakış açısı değişti dedi.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2'si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısından yeni görüntüler

2'si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısından yeni görüntüler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde ilk adım atıldı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde ilk adım atıldı

Berna Laçin'in hapsi isteniyordu! Karar verildi

Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi

Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip biberonla süt veriyorlar

Bu kuzu bir başka! Altını bezleyip biberonla besliyorlar

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı, dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.