Vatan nöbetinde bayramlaşma

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yol güvenliği sağlayan güvenlik korucuları, Kurban Bayramı'nı görev başında geçiriyor.

Bingöl-Muş karayolu Kardeşler köyü mevkisinde güvenliği sağlayan güvenlik korucuları, nöbet kulübesinde çocuklarıyla bayramlaştı.

PKK'lı teröristlerle mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza veren güvenlik korucuları, bayramlarını kutlayan çocuklara şeker ikram etti.

Güvenlik Korucusu Veysel Dolgun (24), bütün vatandaşların bayramını kutladı.

Köy çocuklarının nöbet yerine gelerek bayramlarını kutlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dolgun, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün İslam aleminin bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Biz burada olmaktan mutluyuz. Ailemizin bayramını kutlamadan göreve geldik. Görev bizim için her şeyden daha önemlidir. Çünkü insanlarımızın huzur ve güven içinde bayramlaşabilmeleri, vatanın birlik ve bütünlüğü için burada nöbet tutuyoruz. Biz burada olmaktan mutluyuz, bütün insanların da mutlu olmasını isteriz. Kurban Bayramı'nın bütün dünyaya barış getirmesini diliyorum."

Güvenlik korucusu Emre Dolgun da (26) nöbette olduğu için yeğenlerinin nöbet kulübesine gelerek bayramlaştığını belirtti.

Çocukların nöbet kulübesine gelmesinden sevinç duyduğunu ifade eden Dolgun, "Vatanın birliği ve bütünlüğü için burada görev yapıyoruz. Nöbetten sonra gidip anne ve babamın bayramını kutlayacağım." diye konuştu.

