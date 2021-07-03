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"Vatan" operasyonunda 253 tutuklama

03.07.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde düzenlenen "Vatan" operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253’ü tutuklandı. Operasyon cumhuriyet tarihinin narkotik suçlarda tek seferde yapılan en büyük operasyonu olarak açıklanmıştı.

"Vatan" operasyonunda 253 tutuklama

Uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 124 polisin katıldığı "Vatan" operasyonu düzenlendi.

5 AYLIK TAKİP SONUCU ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 311 şüpheli tespit edildi. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan adreslere şafak operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında ikametlerinde bulunan 277 şüpheli gözaltına alındı.

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253 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden 253’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Gaziantep Valisi Davut Gül daha önce yaptığı açıklamada "Vatan" ismiyle düzenlenen operasyonun cumhuriyet tarihindeki narkotik suçlarda tek seferde yapılan en büyük operasyon olduğunu bildirmişti. (İHA)

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Gaziantep
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